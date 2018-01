Vzťahová poradňa: Moja žena na materskej chce najať upratovačku

Psychologička radí, ako zorganizovať pomoc v domácnosti a čo robiť pri rozvode blízkej rodiny.

22. jan 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Moja žena je doma s našou malou dcérou a musím povedať, že je skvelá mama. Tak ako ja, aj ona bola advokátka, no teraz sa okrem starostlivosti o dcéru venuje len dobrovoľníckej práci na čiastočný úväzok.

Napriek tomu mi povedala, že by chcela niekoho na upratovanie. Finančne si to môžeme dovoliť, ale v rodine, z ktorej pochádzam, nikdy nikto nemal upratovačku. Navyše, mám pocit, že upratovanie by mohla počas dňa zvládnuť aj sama. Viem, že je to citlivá téma a tak som jej len zatiaľ povedal, že by sme takto nemali míňať peniaze.

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Neustále mi píše, ale ja ho nechcem. Ako mu to mám vysvetliť?

Odpoveď: A tu je druhá strana mince: Neexistuje žiadna jasná definícia pojmu „práca v domácnosti“. Isté je len to, že je nekonečná. A čo taká údržba auta alebo oprava spotrebičov v dome? Robíte ich vy? Niekto si najíma „cudzích ľudí“ na všetko, niekto na nič a jediné správne riešenie je to, ktoré vyhovuje vám.

Vravíte, že vaša rodina nikdy nemala slúžku, no znamená to aj to, že si v domácnosti rozdeľujete úlohy, alebo ich len všetky presuniete na manželku? Skúste vypočuť, o čo vašej žene ide. Chce raz do mesiaca vydrhnúť byt? Raz do týždňa pomôcť s bielizňou? Alebo mať byt ako z časopisu?

Starostlivosť o dieťa môže byť práca na plný úväzok v pravom slova zmysle. A to ešte hovoríte, že vaša manželka je skvelá matka a má aj prácu na polovičný úväzok (je jedno že ide o dobrovoľníctvo).

To, že nestíha jednou rukou hojdať vašu dcéru, odpovedať na e-maily a zároveň drhnúť podlahu, ešte neznamená, že sa ulieva. Vaša žena (ktorá najlepšie vie, čo domáce práce obnášajú) iba žiada o reorganizáciu starostlivosti o domácnosť. Vypočujte ju.

- - -

Otázka: Moja sestra a jej manžel si prechádzajú ťažkým rozvodom. Je tam toho dosť: Nevera na oboch stranách, sestrino chorobné nakupovanie, ktoré dostalo rodinu do dlhov a aj vážne poruchy správania u ich syna.

Vždy som mala radšej švagra ako ju a tiež si myslím, že krach ich manželstva má na svedomí sestra. Napriek tomu sa stále stažuje a hádže vinu na svojho manžela. Očakáva, že ako jej sestra ju budem podporovať a jeho zavrhnem. Ako to mám riešiť?

Prečítajte si tiež: Vzťahová poradňa: Moja priateľka trpí úzkostnými stavmi a zneužíva to

Odpoveď: Keďže majú dieťa, najmä také problémové, je pre vašu sestru maximálne dôležité mať s manželom funkčný vzťah. A na tom môžete stavať aj vy.

Buďte úprimná a povedzte jej, že aj keď chápete jej potrebu hnevať sa na manžela, s týmto sa musí obrátiť na niekoho iného. Vám ide predovšetkým o dobro vášho synovca a to, ako sa o neho budú obaja starať.

Podporte ju v jej pocitoch („Viem si predstaviť, aké to pre teba musí byť ťažké a ako máš pocit, že ťa v tom nechal samú“) bez toho, aby ste niekoho z niečoho obviňovali („Najlepšie pre vášho syna bude, ak k sebe nejako nájdete cestu. Ako ti s tým môžem pomôcť?“).