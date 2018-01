Dolly Parton: Ako sa z obyčajného dievčaťa stala kráľovná country

Blýskavé kostýmy, výrazný mejkap, objemné platinové blond vlasy a typický „hrkálkový“ hlas, to všetko tvorí legendu country hudby.

20. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Vlastným menom Dolly Rebecca Parton je jedna z najznámejších country speváčok aj v oblastiach, kde country nie je natoľko preferovaný hudobný žáner, napríklad na Slovensku. Okrem hlasu je dobre známa aj svojim ostrým jazykom a láskou k plastickým operáciám.

No ešte predtým ako začala jej vyše 50 rokov trvajúca hudobná kariéra, bolo to len obyčajné dievča z mesta Locus Ridge v Tennessee. Narodila sa 19. januára 1946 vo farmárskej rodine ako štvrté najstaršie dieťa z dvanástich.

V rodine mala írskych aj indiánskych predkov. Už odmalička prejavovala náklonnosť k hudbe. Ako dieťa dokonca vystupovala v lokálnom rádiu a v televízii, kde hrala na gitare a spievala.

Po skončení strednej školy sa rozhodla presťahovať do Nashvillu, kde plánovala naplno odštartovať svoju spevácku kariéru a pod ochranné krídla si ju vzal spevák Porter Wagoner.

Objavovala sa po jeho boku v televíznych vystúpeniach a na koncertoch a vďaka tomu si ju široká verejnosť začala všímať čoraz viac. S country spevákom v roku 1967 vydala svoju prvú pieseň, duet The Last Thing On My Mind.

Dolly Parton. (zdroj: sita/ap)

Ďalšie roky oslavovali ako hudobná dvojica úspech za úspechom. Rozdelili sa v roku 1974. Postupne začala Dolly získavať čoraz viac popularity a jej sólové hity sa dostávali na prvé priečky hitparád. Rok 1974 sa zapísal do jej osobnej histórie.

Vydala totiž pieseň Jolene, ktorú pozná celý svet a odvtedy ju prespievalo množstvo spevákov. O štyri roky neskôr zas vyhrala svoju prvú cenu Grammy za singel Here You Come Again. Okrem tejto ceny počas svojej kariéry obdržala doposial 37 ocenení.

Bohatstvo pribúdalo

Dolly Parton je okrem iných piesní aj autorkou singlu I Will Always Love You. Coververziu nahrala Whitney Houston a preslávila sa najmä vďaka filmu Osobný strážca. Pôvodne ju chcel prespievať Elvis Presley, no keď sa Dolly dozvedela o nevýhodných podmienkach, dohodu stiahla.