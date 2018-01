Cestovateľské trendy na rok 2018 podľa slovenských blogerov

Cestujú, píšu o tom a vedia, čo sa oplatí vidieť. Ktoré destinácie odporúčajú známi travel blogeri?

19. jan 2018 o 6:00 Michaela Žureková

„Podľa môjho názoru bude mať najväčší vplyv na to, kam budú ľudia zo Slovenska cestovať fakt, že tento rok rozšírili hlavne nízkonákladové letecké spoločnosti destinácie, kam lietajú priamymi letmi,“ myslí si blogerka Janka Schweighoferová. Ak vezmeme do úvahy aj akciové jednosmerné letenky, miest, ktoré by tento rok odporúčala vidieť, je viacero.

„Ja osobne som fanúšičkou eurotripov. Určite odporúčam balkánsky trip – začať sa dá napríklad jednosmernou letenkou do Sarajeva, či v Tuzly, prejsť Bosnu a Hercegovinu, zavítať do krásneho Dubrovníka a následne spoznať pobrežie Čiernej Hory a odletieť z Podgorice. Alternatívou je Škandinávia, Pobaltie a Island,“ radí Travelhackerka, ktoré krajiny sa dajú šikovne pospájať.

„Veľmi výhodnou tu bude nová linka z Viedne do Bergenu, pri ktorom sa nachádza aj slávna Trolltunga. Vedie k nej desaťhodinová túra a odmenou sú krásne výhľady. Kreativite medze kladú len ceny leteniek a tie sú veľmi priaznivé,“ približuje Janka, ktorá okrem eurotripov odporúča aj napríklad kombináciu Izraela a Egypta, prípadne jordánsku Petru, Maroko (spiatočnú letenku napríklad do mesta Marrakech nájdete za 60€ až 70€), Azory, Madeiru, Portugalsko, či talianske Toskánsko.

Jordánsko (zdroj: Travelhacker.blog)

"Ak by som mala poradiť iba jednu jedinú destináciu, ktorú navštíviť čím skôr, boli by to jednoznačne Maledivy. Konečne som ich navštívila v roku 2017 a hneď som tam ostala na mesiac, nech spoznám čo najviac," hovorí s nadšením Alexandra Kováčová.

Krajina pozostáva z 1192 ostrovov, z ktorých je väčšina neobývaných, na 200 žijú miestni obyvatelia a na pár ďalších sú rezorty.

"Dlhé roky sme si v zahraničí mysleli, že Maledivy sú iba ostrovy s luxusnými rezortmi. Síce tam takých nájdeme požehnane, čím ďalej tým viac sa stavajú aj hotely a penzióny na miestnych ostrovoch, ktoré sú oveľa lacnejšie ako rezorty," objasňuje cestovateľka a dodáva, že práve na miestnych ostrovoch sa možno priučiť tomu, ako jednoducho žijú lokálni ľudia.



"Sú milí a nesmelí, ale pomôžu s čím sa dá. Rezorty s bungalovmi na vode na piesočnatej pláži s tyrkysovým oceánom okolo sú nezabudnuteľným zážitkom. No podobne ľuďom v srdci ostane aj spomienka na čas strávený s miestnymi. Osobne som v 2017 strávila 17 dní s miestnymi a 11 dní v rezortoch, a tento rok sa tam plánujem vrátiť zase na mesiac," približuje svoje plány Alexandra.

Maledivy odporúča aj pre krásny podmorský svet, šnorchlovanie s korytnačkami, žralokmi aj žralokmi obrovskými, ktoré sa nedá zažiť len tak hocikde. "Bohužiaľ ostrovy postupne zaplavuje oceán, tak si tam treba zaletieť čím skôr," radí na záver.

Maledivy (zdroj: Alexandra Kováčová)

Podľa Františka je výber vhodnej krajiny individuálna záležitosť. „Niekam pošlete troch ľudí a vrátia sa vám aj tri úplne rozdielne názory, od 'nikdy viac' až po 'chcem sa tam nasťahovať'. Hovorím to aj preto, lebo nedávno som riešil s priateľmi Maroko, kde mal naň každý veľmi odlišný pohľad. Ja som ten, čo by o Maroku hovoril v dobrom. Zaujímavá história, kultúra i samotná krajina,“ odporúča.

Zážitkom boli preňho najmä nočný život v Marakéši na Jemaa el Fna či v medine Fezu, prípadne pohľad zo Sahary na zasnežené hory Vysokého Atlasu.

„Úvod roka bude u mňa však patriť pracovným cestám do južnej Afriky, ktorá je naozaj nezabudnuteľná a len ťažko si predstaviť niečo krajšie, a krajinám Blízkeho východu ako Izrael, Palestína, Jordánsko, ktoré som si vybral, lebo ma veľmi zaujíma história i súčasné dianie toho regiónu. To by ale tiež nebola cesta pre každého,“ zamýšľa sa František.

Klasikou uňho zostáva horská turistika. Jeho tipy sú okrem slovenských hôr aj rozprávkové Alpy, rumunské Karpaty alebo spomínaný Vysoký Atlas v Afrike. A hoci pre scestovaného blogera ide o predstavu ideálnej dovolenky, každý by si mal vybrať podľa vlastnej chuti a záujmov. „Nik vám lepšie nepovie, že toto miesto je ideálne pre vás, než vy sami,“ uzatvára František.

František Kekely v Afrike. (zdroj: Travelers.sk)

Marika a Michal, Cestujsdetmi.sk

Manželia a ich dve deti precestovali v roku 2017 Zanzibar, Albánsko, Indonéziu a navštívili tiež Santovu dedinku v Rovaniemi v Laponsku. Rok 2018 nebude iný a opäť bude plný cestovania, už začiatkom februára napríklad odchádzajú do Mexika.

„Cestujeme hlavne počas prázdnin, sviatkov a predĺžených víkendov,“ hovorí Marika Srnánková, ktorá odporúčania rozdelila na ročné obdobia.

„Jar odporúčame spojiť s Emirátmi alebo Afrikou. Pre začínajúcich cestovateľov by sme zvolili ako prvú ochutnávku exotiky Dubaj, ktorý patrí medzi najbezpečnejšie miesta na Zemi. Mesto ponúka pestrý program samo o sebe. V blízkosti je tiež nádherné mesto Abu Dhabi, ktoré pri návšteve Dubaja určite nevynechajte.

Čo sa Afriky týka, Zanzibar je v posledných dvoch rokoch neuveriteľne populárny a vyhľadávaný ostrov. Jeho pláže sa radia medzi najkrajšie na svete a lieta sa sem dokonca i z Bratislavy s krátkymi prestupmi v Dubaji,“ približuje Marika.

Zanzibar (zdroj: Cestujsdetmi.sk)

V letnom období rodinka odporúča Albánsko alebo Čiernu Horu, jeseň je zase vhodná na rodinnú návštevu Juhovýchodnej Ázie.

„Náš tip je naša najobľúbenejšia krajina Srí Lanka, Kambodža a jej rajský ostrov Koh Rong Samloem alebo Indonézsky ostrov Lombok a nádherné ostrovy Gili. Pre podobne dobrodružnú rodinu akou sme my odporúčame v Indonézii plavbu okolo Národného parku Komodo, kde stretnete najmohutnejších jašterov sveta – varanov komodských. Zažili sme ju v novembri a doteraz je to pre nás jedno z najväčších dobrodružstiev,“ spomínajú blogeri.

Na zimu odporúčajú presun do tepla – Karibik, Kuba, Mexiko či Dominikánska republika, kde nájdete nádherné dlhé pláže a vysoké palmy všade naokolo. Navyše vás exotika ani nemusí vyjsť veľa, na svojom blogu radia, ako sa dá cestovať na vlastnú päsť za cenu bežnej letnej rezortnej dovolenky.

Lenka a Daniel, WeTravelWithLove.com

Cestovateľská a partnerská dvojica odporúča tento rok všetkým dobrodruhom, ktorí chcú okrem relaxu aj objavovať, Nový Zéland.

„Túto krajinu sme navštívili minulý rok a úplne sme sa zamilovali do jej krásy a pohody. Ak si chcete užiť nádhernú prírodu a pohodových a uvedomelých ľudí, vyberte sa práve na Nový Zéland,“ radí Lenka.



Ideálne je podľa nej prenajať si auto a precestovať najmä Južný ostrov, kde je nádherná príroda, hory, ľadovce, jazerá a fjord Milford Sound na juhozápade ostrova.

„Nový Zéland navštevuje stále viac turistov, ale táto krajina je taká rozľahlá, že veľakrát budete radi, ak vôbec stretnete na ceste nejaké auto a ľudí v kempe pri jazere. Väčšinou totiž narazíte iba na ovečky pasúce sa na lúkach pri ceste,“ hovorí Lenka a dodáva, že ide zároveň o ideálne miesto na nejaký extrémny, adrenalínový zážitok, na ktorý budete spomínať celý život.

„Ja som si skúsila bungee jumping, ktorého moderná podoba vznikla práve na Novom Zélande v meste Queenstown. Zážitok z tejto krajiny vám umocnia aj domáci obyvatelia, ktorí sú veľmi pozitívne naladení, milí, nápomocní. Čo je na Novom Zélande ešte úžasné, je environmentálne zmýšľanie na veľmi vysokej úrovni,“ chváli domácich, ktorí sa o svoju nádhernú krajinu starajú a rešpektujú to aj turisti.

„Čo sa týka čistoty a environmentálneho uvedomenia je Nový Zéland úplne niekde inde, v budúcnosti. Preto odporúčame, choďte tam, inšpirujte sa a doneste si nové návyky aj domov. A blogerský tip na záver: často bývajú akciové letenky na trase Londýn – Auckland,“ radí.