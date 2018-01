Chcete mať poriadok v skrini? Tu je spôsob ako na to

Ukladanie oblečenia na seba nefunguje.

18. jan 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

Šatníková skriňa je často zdrojom frustrácie a niekdy sa zdá, akoby nebolo možné udržať v nej poriadok. Marie Kondo, autorka originálneho systému na upratovanie, však vo svojich knihách ponúka spôsob, ako v nej raz a navždy nastoliť poriadok.

Upratovanie je podľa nej systematická a filozofická záležitosť, ku ktorej treba pristupovať razantne a zároveň zodpovedne.

Ak sa vo vašej domácnosti raz podarí vytvoriť systém poriadku, už nikdy sa k neporiadku nevrátite.

Upratovať je dôležité podľa kategórie a nie podľa miestnosti. Neupratujte teda zvlášť obývačku a zvlášť spálňu, ale osobitnú pozornosť venujte oblečeniu, knihám, kozmetike, dokumentom a spomienkovým predmetom. Začať s upratovaním odevov je podľa autorky najlepším spôsobom, ako vniesť do domácnosti systém.

Najskôr treba vyhadzovať

Kto len trochu pozná systém Marie Kondo, ten vie, že bez vyhadzovania sa žiadna zmena nedá zrealizovať.

Kategórie oblečenia podľa Marie Kondo Topy: košele, svetre, tričká, blúzky

Spodné časti: nohavice, sukne

Oblečenie, ktoré treba zavesiť: saká, kabáty, obleky, šaty

Ponožky

Spodná bielizeň

Extra položky: šaty, opasky, klobúky

Topánky

Autorka odporúča všetko šatstvo, ktoré sa nachádza v byte, vyložiť zo skríň na podlahu a rozdeliť podľa kategórií ako vrchné oblečenie, spodné časti, bielizeň a topánky.

Je dôležité, aby ste naozaj zhromaždili všetko oblečenie, ktoré vlastníte. Aj to, ktoré sa nachádza v zabudnutých škatuliach či v skriniach na chodbe.

Nevynechajte ani oblečenie na šport alebo sezónne kabáty. Pohľad na kopu oblečenia, ktorú vlastníte, môže byť prekvapujúci, no zároveň je to najlepšia motivácia k tomu, aby ste sa pokúsili o zmenu.

Každý kus oblečenia by ste mali vziať do ruky, zhodnotiť jeho kvalitu a najmä to, akú ma pre vás hodnotu. Vždy sa pýtajte niekoľko otázok: Pristane vám tento kus odevu? Nosíte ho? Je pre vás dôležitý? Spôsobuje vám radosť?

Ponechať by ste si mali len to oblečenie, ktoré naozaj chcete nosiť a nosíte. Všetko ostatné treba nemilosrdne vyhodiť, darovať alebo určiť na recykláciu.

Počítajte aj so sezónnym oblečením

Kondo vo svojej knihe Zázračné upratovanie uvádza, že ideálne sa vyraďovaním dostanete na tretinu či dokonca len na štvrtinu pôvodného počtu.

Mnoho ľudí šatník obmieňa podľa sezóny. Hrubé a teplé oblečenie počas letných mesiacov presunie do škatule a opätovne ho vytiahne až na jeseň.

Tento systém podľa Kondo zvádza k tomu, aby ste hromadili viac šatstva ako potrebujete a navyše ho aj znehodnocuje.

Vešajte čo najmenej vecí

„Vešanie jednoducho nemôže konkurovať skladaniu pri úspore miesta. Hoci to čiastočne závisí od hrúbky oblečenia, dvadsať až štyridsať kusov poskladaného oblečenia zaberie rovnaký priestor, ako si vyžaduje desať zavesených kusov,“ uvádza vo svojej knihe Kúzelné upratovanie autorka systému.

Samozrejme, bez závesnej tyče sa nezaobídete ani vtedy, keď väčšinu oblečenia poskladáte a uložíte. Systém Marie Kondo odporúča vešať jemné šaty, košele, saká a kabáty.

Pri ich vešaní by mala vládnuť hierarchia, ktorá hrubým a ťažkým odevom určuje ľavú stranu skrine a vzdušným a svetlým pravú.

Skladajte a ukladajte vedľa seba

Hoci je úspora miesta neodškriepiteľným faktom, pre väčšinu ľudí spočíva výhoda zaveseného oblečenia v tom, že sa nekrčí. Ku krčeniu však nedochádza pri samotnom skladaní, ale pri vertikálnom ukladaní.

Ukladaním na seba vzniká silný tlak a váha vrchného oblečenia zákonite pokrčí tie, ktoré sú naspodu. Navyše, spodné kusy oblečenia veľmi rýchlo zapadnú do „nemilosti“ a len málokedy ich vyberáme.

Kondo teda radí oblečenie skladať a ukladať ho vedľa seba. Vo svojej knihe Upratané! predstavuje aj spôsob, akým sa naučiť skladať oblečenie tak, aby ste ho mohli skladovať v horizontálnom uložení.

Dobrou správou je, že nejde o zložitý systém a oproti spôsobu skladania na tretiny, ktorý sa bežne používa v našich domácnostiach, sa líši len minimálne.

Ideálny stav dosiahnete vtedy, ak sa vám jednotlivé kusy podarí poskladať do úhľadných obdĺžnikov, ktoré dokážete postaviť.

video //www.youtube.com/embed/Lpc5_1896ro

Ponožky a bielizeň majú tiež svoje pravidlá

Pri skladaní ponožiek a bielizne platí rovnaký spôsob ako pri skladaní ostatného oblečenia. Nenechávajte spodnú bielizeň v zásuvke nahádzanú a ukladajte ju vertikálne rovnako ako tričká a svetre.

Platí to pre dámsku aj pánsku spodnú bielizeň a dokonca aj pre ponožky. Tie by ste nikdy nemali rolovať do klbka alebo viazať na uzol.