Úspech by nemal prísť príliš skoro. Kto je nenápadná hviezda Sarah Paulson?

Otvorene hovorí o pozadí svojej kariéry aj o randení so staršími ženami.

17. jan 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Je nekonvenčná, má osobitý štýl a svoje miesto na výslní si musela vydrieť. Herečke Sarah Paulson sa to síce podarilo až tesne pred štyridsiatkou, no zato výraznými filmovými a seriálovými postavami.

V posledných rokoch jej kariéra napreduje raketovým tempom. Americkí diváci si ju obľúbili v hororovo-mysterióznom seriáli American Horror Story, kde v každej sérii stvárňuje iný podmanivý charakter. V minisérii American Crime Story, ktorá sa zameriavala na prípad bývalého hráča amerického futbalu OJ Simpsona, si zahrala právničku Marciu Clark. Za jej stvárnenie získala Zlatý Glóbus, sošku Emmy a nominácie na ďalšie prestížne ocenenia.

Prelomovým momentom však boli vedľajšie roly vo filmoch Dvanásť rokov otrokom a Carol. "Tomu, čo som dosiahla, som obetovala veľa pevnej vôle a vytrvalého odhodlania," hovorí.

Herečka stvárnila Marciu Clark v seriáli American Crime Story. (zdroj: SITA)

Ako Julia Roberts

Narodila sa týždeň pred Vianocami v roku 1974 na Floride, po rozvode rodičov však od piatich rokoch žila v New Yorku. Tu získala aj herecké vzdelanie na jednej z najprestížnejších škôl American Academy of Dramatic Arts. Hranie ju priťahovalo odmalička a už pár mesiacov po ukončení školy získala svoju prvú rolu na Broadwayi v hre The Sisters Rosensweig.

"Keď som prišla domov, otvorila som dvere a zakričala som - Mami, dostala som tú úlohu! A jej prvá reakcia bola - Och nie, naozaj to chceš robiť?" zaspomínala si pre New York Times.

Už v roku 1994 sa prvýkrát objavila v televízii v seriáloch Právo a poriadok a Jack a Jill, neskôr prišli na rad televízne filmy. Priznáva, že v tom čase si o sebe namýšľala, že bude ako druhá Julia Roberts, ktorá bola jej idolom.

"Bola som mladá, chcela som byť herečkou a úspech pre mňa predstavoval to, že budem obrovskou filmovou megahviezdou. Malo to vyzerať rovnako, ako trajektória hercov v mojom okolí. Bola som taká zaneprázdnená tým, že som chcela byť druhou Juliou Roberts, že mi nikdy nenapadlo, že moja kariéra môže vyzerať úplne inak," priznala.

Sarah Paulson ako Sally v American Horror Story (zdroj: SITA)

Tvárna herečka, ktorá sa nebojí ohavných postáv

Postupne zistila, že je schopná sa premeniť do rôznorodých postáv, často excentrických, šokujúcich, nie vždy ľúbivých, a to ako v epizódnych seriálových rolách, tak aj väčších filmových a divadelných postavách.

Hrala ženy krehké (napríklad Lauru Wingfield v adaptácii Sklenený zverinec od Tennesseeho Williamsa), konzervatívne (Harriet Hayes v komediálnej dráme Studio 60 on the Sunset Strip, za ktorú získala nomináciu na Zlatý glóbus) či kruté a bezcitné (Marry Epps v snímke Dvanásť rokov otrokom).

Práve posledný spomenutý film považuje za svoj prelomový. "Myslím si, že práve tou rolou som to dokázala. Hrala som tam skutočne ohavnú ženu, ktorej správanie bolo absolútne neospravedlniteľné. Viem o niekoľkých mojich priateľkách, ktoré tú rolu odmietli, pretože bola taká opovrhnutiahodná," povedala Sarah.

Kritikov však ohúrila svojou tvárnosťou už predtým, a to najmä vďaka filmu Game Change, v ktorom si zahrala po boku Julianne Moore, Eda Harrisa a Woodyho Harrelsona. Snímka sa zaoberala prezidentskou kampaňou v USA v roku 2008 a jej ústrednými postavami boli kandidát John McCain a guvernérka Aljašky Sarah Palinová. Sarah Paulson si tu zahrala riaditeľku komunikačného odboru bieleho domu, Nicolle Wallace a za jej stvárnenie ju nominovali na cenu Emmy.

Mohla by hrať aj pápeža

Rok 2011, americká stanica CBS spúšťa pilotnú sériu antológie American Horror Story. Od začiatku sa v nej objavuje aj Sarah Paulson, od začiatku v nej exceluje. Každá séria sa zameriava na iný hrôzostrašný a mysteriózny príbeh, a tak má možnosť ukázať sa raz ako moderná jasnovidka, inokedy ako nebojácna lesbická novinárka, ktorú zavrú na psychiatriu či narkomanka, ktorá sa objavuje ako duch v hoteli.

"Má skrátka skvelú schopnosť vteliť sa do niekoho iného," povedal o nej tvorca a producent AHS Ryan Murphy a dodáva, že ak by jej napríklad povedal, že si ďalší rok zahrá pápeža, bola by si s tým úplne v pohode.

Ťažko ju zaškatuľkovať a to najmä preto, že sa nevyhýba ani divadlu a po tom, ako si podmanila televíznych divákov, začala dostávať aj viac filmových príležitostí. Treba povedať, že mnohé z nich verejnosť ocenila, medzi nimi napríklad film Mud v hlavnej role s Mathewom McConaugheym či romantickú drámu Carol, v ktorej si zahrala bývalú milenku Cate Blanchett.

No späť k seriálom a aj spomínanému Ryanovi Murphymu. Ten je ňou natoľko očarený, že ju obsadil aj do projektu American Crime Story a urobil dobre. Za svoj výkon získala Sarah obrovskú chválu a uznanie a tiež viaceré ceny. Ako sa vyjadrila pre magazín Glamour, rola Marcie Clark ju naučila najmä odvahe a húževnatosti.

Nekonvenčný vzťah so staršou dámou

Svoje súkromie si Sarah stráži, hoci si uvedomuje, že s nárastom popularity prichádza aj zvedavosť verejnosti. Vie sa o nej, že v minulosti bola zasnúbená s hercom Tracym Lettsom a neskôr sa o svojej sexuálnej orientácii vyjadrila, že je premenlivá. Päť rokov žila s herečkou Cherry Jones, s ktorou sa rozišla v roku 2009.

V súčasnosti fascinuje ľudí svojím vzťahom s o 32 rokov staršou americkou herečkou Holland Taylor, ktorej verejne prvýkrát vyjadrila city počas preberania Emmy v roku 2016.

"Mám nekonvenčný romantický život a vždy som mala. Nie je to naschvál, nie je to voľba, ktorú by som vedome urobila," vyhlásila na margo svojho vzťahu, ktorý rúca všetky bariéry. Nechce však, aby ju ľudia označovali ako lesbičku. "Jediné, čo môžem povedať s absolútnou istotou, je to, že som zamilovaná a tým človekom je zhodou náhod práve Holland Taylor."

Herečka musela okrem svojho vzťahu obraňovať aj rozhodnutie nemať deti. "Nechcem byť rozorvaná. Nechcem sa pozrieť na svoje dieťa a povedať - si tá najúžasnejšia vec, ktorá sa mi stala, ale zároveň aj umieračik," vyjadrila sa nedávno pre magazín Time & Country. V minulosti tiež priznala, že jej práca je pre ňu dôležitá rovnako ako čokoľvek iné a venovala jej veľa času a energie. "Moja práca je pre mňa ako moje dieťa. To je moja realita."

Sarah Paulson s partnerkou Holland Taylor (vľavo) (zdroj: SITA)

Našla hlbší úspech

Už v roku 2016 sa objavili informácie, že sa 43-ročná herečka objaví aj v čisto ženskom spin-offe komédie Dannyho jedenástka (v origináli Ocean's Eleven), ktorá sa do kín dostane tento rok pod názvom Ocean's Eight. Predvedie sa v ňom po boku takých mien ako Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway či Helena Bonham Carter.

Hoci má už po štyridsiatke, rozbieha sa Sarah Paulson tak, akoby mala všetko ešte pred sebou.

"Ak by sa moja kariéra zmenila na fantáziu hneď od začiatku, nikdy by ma to neurobilo šťastnou. Našla som úspech, ktorý je oveľa väčší, hlbší a lepší, a to iba preto, že sa to všetko udialo neskôr. Ak by sa mi čokoľvek z toho, čo mám teraz, prihodilo, keď som bola mladšia, zničilo by ma to. Pretože keď ste mladí a všetok úspech k vám prichádza extrémne ľahko, uveríte, že tak to bežne chodí," zhodnotila s odstupom.