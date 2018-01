Testuje erotické hračky: Je dôležité nespoliehať sa v uspokojovaní len na mužov

Venus O'Hara otestovala kvalitu stoviek produktov.

15. jan 2018 o 6:00 Soňa Jánošová

Prečo by ženy mali podľa vás používať sexuálne hračky?

Je to najjednoduchší spôsob, ako dosiahnuť orgazmus. Samozrejme, nenahrádza to partnera ani vlastné ruky ženy, a to by som chcela zdôrazniť. Ak však chcete dosiahnuť orgazmus, najefektívnejší spôsob je vibrátor. Čiže je to dôležitý nástroj, aby sa k nemu žena mohla dopracovať.

Testujete erotické hračky a ste tiež sex blogerkou, čo pre niekoho vyznieva ako práca snov. Je to tak?

Venus O'Hara Britská spisovateľka a blogerka. Pre španielsku verziu magazínu GQ písala pravideľné stĺpčeky o sexe a vzťahoch, neskôr založila vlastný blog venusohara.org. Je autorkou video kanálu Sex Toy Laboratory, v ktorom prináša vtipné a netradičné recenzie erotických hračiek pre ženy.

Samozrejme, v istých aspektoch sa to môže zdať ako vysnívaná práca. Zbožňujem svoju prácu. Jasné, že dosahovanie orgazmov a písanie o nich, o randení a názoroch na tieto témy je zábavné a poskytuje mi zadosťučinenie.

No nie je to len zábava. Navyše, keď niekomu vysvetľujem, čo vlastne robím, je to vždy škandalózne. Niekedy to neviem vysvetliť. Muži sa tým cítia byť ohrození a je veľmi náročné mať normálny vzťah. Takže nie je to celé len ako sen.

Ako dlho sa tejto práci venujete?

Môj blog som založila v roku 2009 a pôvodným zámerom bolo vytvoriť fetiš blog. Potom som začala písať pre španielske verzie magazínov ako GQ a Playboy.

Chceli, aby som písala viac popularizačných textov o sexe. Postupne som začala byť populárna v španielskych médiách a rozhodla som sa, že si na testovaní erotických hračiek založím biznis. Teraz je to môj hlavný zdroj príjmu.

Na to, aby som sa dostala tam, kde som teraz, som naozaj tvrdo pracovala. Dnes je už to vyše osem rokov odkedy som začala s blogom a prvých päť som nemala dovolenku, čo bolo naozaj náročné.

Máte predstavu, koľko hračiek ste otestovali? Ako sa za ten čas zmenil trh?

Testerkou erotických hračiek som od roku 2013 a za ten čas som otestovala okolo štyristo vecičiek. Áno, trh sa odvtedy určite veľmi zmenil a je to veľmi zaujímavé sledovať. Napríklad na začiatku som mala oveľa viac produktov na baterky a teraz už o žiadnych hračkách s baterkami nepíšem.

Aj materiály sa zlepšili. Keď som začínala, mali nabíjateľné silikované vibrátory v krásnych obaloch len veľmi luxusné značky. Dnes si už veľa spoločností dáva záležať na prezentácii a materiáloch, a luxusne vibrátory sú oveľa dostupnejšie ako kedykoľvek predtým.

Venus O'Hara (zdroj: osobný archív)

Ako vlastne vyzerá váš bežný pracovný deň? Obsahuje aj nudnú administratívu, alebo je to len o točení videí a dosahovaní orgazmov?

Samozrejme, že moja práca zahŕňa aj nudnú administratívu. Veľa času trávim úpravou videí, čo naozaj nemá nič s orgazmom. Ten orgazmus je len malá časť mojej prace. Som ako každý iný tvorca mediálneho obsahu. Píšem články, robím videá, upravujem ich a zaoberám sa sociálnymi médiami. Takže môj job vyžaduje veľa nudnej práce.

Úlohy si vyberám podľa toho, na čo mám náladu. Niekedy sa mi nechce líčiť, tak editujem videá alebo píšem články. Inokedy sa cítim viac exhibicionisticky, tak sa namaľujem a spravím video alebo fotografie. Snažím sa robiť to, čo odráža moju náladu, aby som do toho mohla dať všetko.

Akou cestou sa k vám hračky dostávajú, ide o vlastný výber a nákup alebo spoluprácu s konkrétnymi značkami?

Spolupracujem s mnohými značkami, distributérmi a erotickými butikmi a veľa ľudí ma oslovuje cez moju stránku. Zvyčajne keď majú novy produkt, požiadajú ma aby som ho otestovala. Keď ide o spoločnosť s množstvom produktov, môžem si niečo vybrať, no zvyčajne mi dajú to, čo chcú mať otestované. V živote som si kúpila len jednu hračku a to bola tá prvá. Všetko ostatné sa ku mne dostalo takýmto spôsobom. Dnes má moja zbierka hodnotu tisícov eur.

Je niečo, čo vás pri práci prekvapuje a nie je iba rutinou?