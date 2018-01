Ples v opere 2018: Ktorá róba bola najkrajšia (galéria)

Plesovú sezónu aj tento rok otvoril Ples v Opere.

12. jan 2018 o 14:41 (aktualizované 14. jan 2018 o 11:24) Martina Štérová

BRATISLAVA. Plesová sezóna na Slovensku oficiálne začala a už tradične ju odštartovalo dobročinné spoločenské podujatie Ples v opere, ktoré sa aj tentoraz konalo v Bratislave v budove Opery SND v sobotu, 13. januára 2018.

Poslaním osemnásteho ročníka jednej z najväčších dobročinných udalostí bolo prostredníctvom finančného výťažku podporiť program inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením a prispieť tak k ich rovnocennému prístupu k plnohodnotnému vzdelaniu.

Povestným úderom na gong ho symbolicky oficiálne otvorila podporovateľka jeho dobročinného zámeru Veronika Vadovičová, úspešná slovenská paraolympijská reprezentantka a trojnásobná zlatá olympijská víťazka v streľbe.

Hostí večerom sprevádzala očarujúce herečka Božidara Turzonovová v krásnych bielych šatách.

Medzi hudobnými hosťami boli tentoraz Miroslav Žbirka, Big Band Gustava Broma pod vedením Vladimíra Valoviča, Jana Kirschner, Katarína Knechtová či Dan Bárta. Čerešničou na torte bol spevák Karel Gott, ktorý zabavil hostí vo veľkom finále večera a zaspieval svoje známe hity.

Prečítajte si tiež: Ako sa správať na plese? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť

Prítomné dámy sa však, tak ako každý rok, predviedli vo večerných róbach. Ako to zvládli, aký štýl šiat zvolili a či splnili podmienky plesovej etikety, si môžete pozrieť v našej galérii, ktorú budeme aktualizovať v priebehu najbližších hodín.

Dobročinný ples tento rok podporili najmä jeho hostia, medzi ktorými boli Celeste Buckingham, Zdeno Cíger, Dominik Hrbatý, Ľubomír Višňovský, Dano Dangl, Vlado Černý, Iveta Malachovská, Marián Miezga či Jozef Vajda.

Pozrite si aj galériu z minulého roka:

Pod dohľadom módnych návrhárov

Drvivá väčšina dám si počas plesu dala na svojom vzhľade záležať a mnohé to nechali na profesionálne oko slovenských dizajnérov. Boris Hanečka vytvoril šaty pre Luciu Hablovičovú.

„Stala sa Šeherezádou. Nie kvôli farebnosti, ale vďaka vyšívanej látke. Šaty sa skladajú z niekoľkých vrstiev, ich silueta je úzka a dotvorená rukávmi taktiež s vrstvením. Celkový dojem modelu, vďaka priesvitným jagavým rukávom je, že sa pozeráte na ligotavé hviezdičky na nebi. A to na svetlom karamelovom podklade,“ povedal návrhár o svojej dlhoročnej priateľke, plesovej partnerke a klientke.

Boris pripravil aj plesové modely pre Andreu Cocherovú, riaditeľku Plesu v opere, Annu Macálekovú, generálnu riaditeľku J&T Banky SR a právničku Luciu Kurilovskú.

Fero Mikloško pripravil šaty pre Silviu Lančaričovú, manželku hostiteľa plesu Pavla Lančariča.

Pavol Lančarič, hostiteľ plesu, s manželkou (zdroj: )

„Tento rok som vsadil na úplnú jednoduchosť strihov, pričom som nechal vyniknúť noblesu materiálov, ktoré sú samé o sebe výrazné a prepracované. Niekoľko modelov je aj z mojej poslednej prehliadky jeseň-zima 2017/18,“ prezradil.

Jeho modely sme mohli obdivovať aj na štylistke Zuzane Kanisovej a Martine Hrnčiarovej, manželke podpredsedu NRSR.

Prečítajte si tiež: Ako vyzerali plesy a bály pred sto rokmi?

Svojej plesovej partnerke vytvoril šaty aj dizajnér Lukáš Kimlička. Kristíne Krajčírovej, Miss Slovensko 2012 ušil šaty, ktoré z nej podľa jeho slov urobili princeznú.

„V porovnaní s minulým rokom a úzkymi bledomodrými šatami bol aktuálny model presným opakom. Kristína ma presvedčila, že červená bude tou správnou voľbou. Ja som s ňou najskôr nesúhlasil, pretože mi prišla všedná a pomerne častá, no prehodnotil som to po prezretí plesovej galérie. Úzke šaty s odhaleným dekoltom sú minulosťou, teraz to boli šaty s veľkou sukňou a s úplne jednoduchým strihom. Vynikať má hlavne farba šiat,“ opísal svoj výtvor návrhár.