Šesť najčastejších mýtov o chudnutí: Ako bojovať s hmotnosťou bez omylov

V našich hlavách sa usadilo množstvo mýtov, ktoré sa týkajú aj spôsobu stravovania.

14. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Je to normálne. Keď sa v súčasnosti chceme do niečoho pustiť, prvý krok, ktorý podnikneme, je, že si otvoríme internetový prehliadač a začneme zisťovať rôzne podrobnosti vybranej problematiky. Rovnako je to aj pri chudnutí.

Najmä v tomto období, po sviatkoch, si mnohí dávame predsavzatia schudnúť alebo sa len zdravšie stravovať. Niektoré informácie, ktoré sa k nám však dostanú, nie sú správne. V oblasti zdravého životného štýlu prevláda množstvo dezinformácií, ktoré sú mätúce a chybné. Tu sú najčastejšie z nich.

Strata hmotnosti má zostupnú tendenciu

Chudnutie nemusí byť lineárny proces. Niektorí si myslia, že keď začnú chudnúť, váha im pôjde postupne a pravidelne dole. To však nie je celkom pravda. Telo si s nami rado robí, čo sa mu zachce. A najmä v prípade žien.

Váha človeka sa mení aj počas dňa. Závisí od toho, koľko sme toho zjedli, koľko vody sme vypili, ako veľmi je telo zavodnené, od hormonálnej rovnováhy alebo dokonca od typu jedla či druhu pohybu, ktorý sme vykonávali.

Ak chcete schudnúť, nevážte sa každý deň. Ideálne je vážiť sa ráno hneď po prebudení a zameriavať pozornosť na váhu menej. Či chudnete, zistíte až po dlhšej dobe spriemerovaním čísel, ktoré váha v posledných týždňoch ukazovala.

Doplnky výživy napomáhajú chudnutiu

Ak plánujete jedálny lístok spestriť doplnkami výživy a tabletkami na chudnutie, zakazovať vám to nebudeme. No nečakajte zázraky.

Oveľa lepší a efektívnejší spôsob, ako investovať peniaze a získať pozitívny výsledok, je zaplatiť si členstvo vo fitnescentre, osobného trénera alebo si nájsť pohybový program, ktorý vás bude baviť. Samozrejmosťou je aj kvalitná a pravidelná strava, veľa vlákniny a zeleniny.

Chudnutie je o silnej vôli, nie o genetike

Je to čiastočná pravda. Príroda tu má však tiež svoje slovo. Aj keď žiadny fitnes tréner nerád počuje, keď niekto zvaľuje priberanie na genetiku, môže mať v určitom smere pravdu. Každé telo je iné, každé si vyžaduje iný prístup aj pohyb.

Ak máte v okolí známeho, ktorý schudol napríklad vďaka paleo diéte a behaniu, neznamená to, že rovnaký spôsob zmeny životného štýlu pomôže aj vám.

Sledujte, čo vám telo hovorí a prispôsobte tomu stravu aj druh pohybu. Tak, aby vám chudnutie robilo radosť a zmenilo sa z povinnosti na nový štýl života.

Tuk je zlý

Tuku je nám ľúto, pretože v posledných rokoch získal veľa negatívnych nálepiek. Spotrebitelia sa však postupne učia, že nie je tuk ako tuk a treba medzi nimi rozlišovať. Základom je neprejedať sa.

Každá stará mama vie, že tuk dodáva jedlu tú správnu chuť. No tu platí, že všetko treba konzumovať s mierou. A telo ho potrebuje, aby efektívne fungovalo.

Ak teda siahnete po potravinách s obsahom tuku, hľadajte zdravé tuky s omega-3 mastnými kyselinami. Alebo si namiesto rafinovaného rastlinného oleja dajte do šalátu polovicu avokáda.

Bez raňajok to nejde

Opäť musíme zopakovať, že naše telo vie, čo chce. Niekto je po prebudení od hladu bez seba. Najlepšie je preto raňajkovať jedlá s vyšším obsahom proteínov. Udržia vás v strehu až do obeda.

No sú aj takí, ktorí ráno nemajú na nič chuť. Do raňajok sa preto nenúťte. No pripravte si drobné jedlá na neskôr. Napríklad, keď vás prepadne hlad o 10-tej. Narýchlo kúpená bageta alebo čokoládová tyčinka vám na ceste za štíhlejšou postavou nepomôžu. Pripravte si nakrájanú zeleninu, varené vajce, plátok šunky či pár kociek syra.

Nízkotučné jedlá sú riešením

Veľké nápadné nápisy na predných stranách niektorých potravín ako „fit“, „nízkotučné“ či „štíhla línia“ majú v mnohých prípadoch najmä marketingový význam. Neznamená to však, že ich konzumáciou skutočne schudnete.

Pri nakupovaní si preto doprajte pár minút navyše a čítajte aj to, čo je napísané na zadnej strane obalu. Znížený obsah tuku v určitých potravinách so sebou prináša často vyšší obsah cukru a umelých prísad, ktoré vaše telo vôbec nepotrebuje.