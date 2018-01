Meghan Markle: Kto to vlastne je?

Čo by ste mali vedieť o novej členke britskej kráľovskej rodiny?

13. jan 2018 o 8:31 Martina Štérová

Rachel Meghan Markle (36) bola len donedávna známa ako charizmatická krásna herečka, ktorej herecký prejav zachytili diváci najmä v seriáli Suits. Narodila sa 4. augusta 1981 v Los Angeles, aktuálne však žije v kanadskom meste Toronto.

V súčasnosti je však známa najmä ako nastávajúca manželka britského princa Harryho. Verejnosť sa o vzťahu tejto dvojice dozvedela v novembri 2016, no podľa slov Meghan Marklovej sa stretávali už šesť mesiacov predtým.

Spoznali sa cez spoločných známych zo školy. Aká milá náhoda. Veľké novinky z Kensingtonského paláca však na seba nenechali dlho čakať a svet sa dozvedel o zasnúbení jedného z najžiadanejších starých mládencov Harryho s americkou herečkou, minulý rok, pár dní pred Vianocami. Snúbenci prebývajú spolu v Nottingham Cottage, jednej z častí Kensingtonského paláca. V susedstve bývajú aj iní členovia kráľovskej rodiny, medzi nimi aj princ William (35) s vojvodkyňou Kate (35) a ich ratolesťami.

Dvojica sa zosobáši 19. mája 2018 v Kaplnke sv. Juraja vo Windsorskom zámku. Známi princa Harryho prezradili, že stretnutie bolo priam osudové. Pred dvoma rokmi sa ho jeden z jeho priateľov spýtal, ako si predstavuje ženu svojich snov. Odpovedal, že by to mala byť žena ako Meghan Markle zo seriálu Suits...

Herectvo neštudovala

Pôvodným plánom Meghan nebolo stať sa herečkou. No určite ani princeznou. Študovala komunikáciu na Northwesternskej univerzite a štúdium ukončila v roku 2003. Ako mnohé jej rovesníčky, bola členkou vysokoškolského sesterstva Kappa Kappa Gamma.

Po škole pôsobila v odbore kaligrafie, takže s krasopisom na oficiálnych kráľovských dokumentoch nebude mať problém. Vyrábala najmä pozvánky na svadby a kaligrafiu považuje za stratenú a zabudnutú formu umenia.

Pestrý pôvod

Jej matka Doria Raglandová (61) je Afroameričanka, otec Thomas Markle (72), ktorý pracuje ako režisér, je holandsko-írskeho pôvodu. Obaja jej rodičia pracovali vo svete filmu, aj preto nakoniec skončila mladá herečka na obrazovkách.

Úlohou asistentky Rachel Zane v seriáli Suits ju preslávila, no objavila sa napríklad aj vo filmoch Šéfovia na zabitie či Nezabudni na mňa. Odborníci ju však považovali za priemerne nadanú herečku.

Prešla si rozvodom

Princ Harry nebol prvý, kto ju požiadal o ruku. V roku 2011 sa vydala za svojho dlhoročného partnera, filmového producenta Trevora Engelsona na Jamajke, no dvojica sa v roku 2013 rozviedla.

Oficiálnym dôvodom boli neprekonateľné rozdiely. Tak, ako to diplomaticky uvádzajú aj mnohé ďalšie rozvedené osobnosti.

So sociálnymi sieťami to vie

Meghan pre svoju krásu, no aj rôznorodosť aktivít k sebe pritiahla množstvo fanúšikov. Na sociálnych sieťach ju sleduje viac ako milión ľudí a vďaka kráľovskému zasnúbeniu jej popularita narastá. No Meghan okrem toho dlho blogovala.

Založila stránku The Tig o lifestyle, móde, kráse, cestovaní, zdravom životnom štýle a často sa tu so svojimi čitateľmi dedila o svoje názory na rôzne témy. Svoj malý magazín založila v roku 2014, v roku 2017 s ním však prestala. To, že ju má internet rád, dokázal aj vyhľadávač Google, ktorý v roku 2016 zo štatistík zistil, že bola najvyhľadávanejšou herečkou daného roka.

So svojim oficiálnym Instagramom či Facebookom sa však pred pár dňami musela rozlúčiť a účty si vymazala. Zdá sa, že začína nová etapa jej života a pod dohľadom kráľovskej rodiny.

Oficiálne fotografia s princom Harrym pri príležitosti zásnub (zdroj: SITA)

Charita je jej blízka

Aj humanitárne aktivity sú jedným z faktorov, ktoré spájajú a zbližujú princa Harryho s Meghan Marklovou. Herečka tvrdí, že nešťastie ľudí vníma od mladého veku, keď ju mama nosila na rôzne výlety do odľahlých miest, aby videla, ako žijú obyčajní ľudia, ako vyzerá chudoba a aj smútok.

Už vtedy sa rozhodla, že bude pomáhať. „Moja mama ma naučila byť poctivým občanom, ktorý má neustále otvorené oči a vidí aj tvrdú realitu,“ napísala kedysi na svojom blogu. Stala sa celosvetovou ambasádorkou organizácie World Vision Canada v roku 2016 a v rámci kampane, ktorá mala pomôcť získať čistú vodu, odcestovala do Rwandy.

Je tiež zástupkyňou OSN v kampani HeForShe, ktorá bojuje za práva žien. Minulý rok strávila napríklad týždeň medzi obyvateľmi slumov, najchudobnejších častí v indickom Dillí a Bombaji, aby zistila, s akými problémami sa ženy a dievčatá najčastejšie stretávajú.

„Tento typ práce je niečím, čo napĺňa moju dušu a dôvod, prečo som na svete. To, že túto prácu môžem robiť a pomáhať aj vďaka tomu, že ma ľudia poznajú, je len čerešničkou na torte.