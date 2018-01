Vzťahová poradňa: Neustále mi píše, ale ja ho nechcem. Ako mu to mám vysvetliť?

Psychologička radí, ako sa rozísť s dotieravým nápadníkom a ako obnoviť vzťah s dcérou.

15. jan 2018 o 6:00 Washington Post, Andrea Bonior

Text pôvodne vyšiel v denníku Express, ktorý patrí pod The Washington Post.

Otázka: Som dvadsiatnička a uvažujem nad tým, že by som náhle prerušila kontakt s mužom, s ktorým som mala trojmesačný vzťah. Hovorila som s ním o tom, že podľa mňa nemáme medzi sebou chémiu a že nie som v životnej fáze, v ktorej by som hľadala vážny vzťah (pravdou je, že to tak skrátka necítim pri ňom). Neprestáva mi však písať a cítim, že by som mu mala prestať odpovedať. Už neviem, ako jasnejšie mu mám dať veci najavo.

Odpoveď: Nie všetky trojmesačné vzťahy vznikli rovnako: Chodili ste spolu iba občas na rande alebo ste boli v nejakej forme "oficiálnym" párom? Jedno alebo druhé, vyzerá to tak, že už ste sa pokúsili veci ukončiť, takže zostávajúcim krokom je naposledy ho informovať, že už mu na jeho správy nebudete odpovedať.

Musíte to urobiť jasne a byť neústupná. Čo tak skúsiť to napríklad vysvetlením: "Cítim, že som sa nevyjadrila úplne jasne a nie je to voči tebe fér. Musím ti povedať, že hoci som si užila náš spoločne strávený čas, necítim sa momentálne na vzťah. Najlepšie by pre mňa bolo si spraviť prestávku, takže prosím, necíť sa ublížene, ak sa ti už nebudem ozývať. Želám ti všetko dobré." Keď sa po niečom takom odmlčíte, nebude to náhle a bez vysvetlenia.

- - -

Otázka: Moja dcéra so mnou prestala komunikovať a nechce mi povedať prečo. Už je to šesť rokov, odkedy som naposledy počula jej hlas. Snažím sa nechať komunikáciu otvorenú, raz za čas jej napíšem e-mail, ale ona neustále ignoruje moje poznámky o tom, aby sme zostali v kontakte. Ako dlho sa mám ešte snažiť a byť odmietaná vlastnou dcérou, než sa vzdám?

Odpoveď: Veľmi ma to mrzí. Možné dôvody, prečo s vami vaša dcéra nekomunikuje, sú nekonečné. Od toho, že ste si neuvedomili jej potrebu ujsť od vášho toxického správania až po jej vlastné neusporiadané zmýšľanie či správanie, ktoré ju doviedlo k vášmu odstrihnutiu z jej života.

Predpokladám, že toho viete viac, než mi píšete, a práve tam leží kľúč k otázke, či je to riešiteľná situácia. Alebo je to možno niečo, čo odmietate vedieť a vidieť. Kým to však neurobíte, nezistíte, aké cesty vedú k vášmu zmiereniu. Tento problém sa nedá len tak obísť bez toho, aby ste ho preskúmali viac. Lepší náhľad by vám mohlo dať osobné stretnutie s profesionálnym terapeutom než s niekým prostredníctvom novín.

- - -

Andrea Bonior je klinická psychologička. Každý týždeň uverejňuje stĺpčeky v The Washington Post Express.