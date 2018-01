Ako prežiť v open office?

Deväť tipov, ako si uľahčiť prácu v kancelárii, kde vám na dvere nikto klopať nebude.

10. jan 2018 o 6:00 Michaela Žureková

Už aj vedecké výskumy potvrdzujú, že práca vo veľkej kancelárii preplnenej ľuďmi znižuje pracovnú produktivitu a nie je taká výhodná, ako sa spočiatku mohlo zdať. Človek má väčšie problémy sú sústredenosťou, môže ľahšie ochorieť a pociťuje aj vyššiu mieru stresu.

Moderná doba je však neúprosná a hoci open space šetrí priestor a náklady firiem, niektorí ľudia prácu v nich prežívajú iba horko-ťažko.

Z dlhodobého hľadiska nejde o zdravé a ani efektívne riešenie, nezdá sa však, že by sa malo niečo na tomto modeli vo výraznej miere meniť. Ako si v takom prípade poradiť?

Izolujte sa hudbou

Kvalitné slúchadlá sú pre mnohých doslova „must-have“, ak pracujú v rušnom prostredí open officu. Spravte si zoznam svojich obľúbených piesní, ktoré vás dokážu dobre izolovať od okolia, aby ste sa mohli naplno sústrediť na svoju prácu.

Zaujímavým tipom je najmä klasická hudba, ktorá vraj napomáha k lepšej koncentrácii alebo meditačné skladby. Ak sa nedokážete sústrediť počas počúvania hudby, investujte aspoň do dobrých uzavretých slúchadiel na potlačenie šumu.

Využívajte súkromné miestnosti na hovory

Niektoré firmy svojim zamestnancom zriaďujú menšie konferenčné miestnosti, ktoré umožňujú na chvíľu sa priestorovo izolovať od zvyšku sveta. Využívajte ich tak často, ako sa len dá, najmä na telefonické hovory, aby ste nerušili svojich kolegov (a oni vás), ale napríklad aj na momenty, kedy sa potrebujete na niečo naozaj dôležité sústrediť a nad niečím sa zamyslieť.

Dohodnite si pravidlá

Ak je pre vás vaše okolie naozaj rušivé, dohodnite sa s kolegami na niektorých pravidlách. Základom je obmedziť hlasné telefonovanie či rozhovory, ktoré si kolektív môže vybaviť napríklad aj v kuchynke, ale tiež snažiť sa nenarušiť teritórium niekoho, kto sedí vedľa vás. To znamená nezasahovať ani svojimi osobnými vecami do jeho priestoru.

Prestávky

Ak je to možné, aspoň niekoľkokrát za deň vstaňte od svojho pracovného stola, choďte sa poprechádzať, prípadne vyvetrať a najmä si urobte obednú pauzu mimo kancelárie. Nielenže nie je zdravé obedovať pri počítači, ale aspoň sa na chvíľu odreagujete a zmeníte prostredie.

Ilustračné foto (zdroj: Pexels.com)

Organizácia a priority

Ide o kľúčový krok. Skúste si vopred pripraviť zoznam svojich povinností a ak je to možné, prispôsobte ich pracovnému procesu správnym načasovaním. Viete o sebe, že ste oveľa produktívnejší v ranných hodinách?

Naplánujte si teda svoje úlohy na skorší čas, ešte predtým, než do práce dorazí väčšina vašich kolegov. To isté platí, ak sa vám lepšie pracuje poobede a máte možnosť flexibilného pracovného času. Príďte do práce o hodinu či dve neskôr a zostaňte dlhšie. Keď sa budú vaši kolegovia zberať na odchod, vy budete mať lepšie pracovné podmienky.

Vytvorte si osobné a príjemné prostredie

Orchidea v kvetináči, zopár rámikov s fotografiami, lampička, kalendár a nástenka môžu byť vašimi priateľmi, ak nechcete, aby váš pracovný stôl vyzeral absolútne sterilne. Vyčarujte si „domáckejší“ pocit a vytvorte si okolo seba prostredie komfortu a pohody.

Pomôcť v tom môžu napríklad osobné veci z domu a ak vám nevyhovuje mať preplnený stôl, môže ísť iba o drobnosti ako napríklad obľúbená šálka, krém na ruky či kniha.

Ilustračné foto. (zdroj: pexels/cc0/Tim Gouw)

Uzatvorte sa do svojho osobného priestoru

Aj neverbálnou komunikáciou môžete naznačiť, kedy vás nikto nemá rušiť. Je to o niečo ťažšie, ak vaša práca vyžaduje komunikáciu a spoločnú interakciu, no v prípade, že je dôležité, aby ste sa ako jednotlivec sústredili na svoj cieľ, využite to.

Už spomínané slúchadlá na ušiach veľa napovedia, no pridajte k tomu ikonku zaneprázdnenia vo firemnom chate, minimalizujte zbytočné konverzácie a ak sa dá, fyzicky si ohraďte svoj priestor napríklad dekoráciami či inými predmetmi. Ak máte benevolentnejších zamestnávateľov, skúsiť môžete aj vtipné riešenie – napríklad si nasaďte čiapku s nápisom „Nerušiť“.

Trpezlivosť

Ak je open office pre vás novinkou a potrebujete si zvyknúť, skúste byť na začiatok trpezliví. Časom pravdepodobne objavíte možnosti, ako sa vyrovnať s novou výzvou a keď budete skúšať rôzne prístupy, postupne zistíte, čo u vás funguje najlepšie.

Využite pozitíva

Nech už má práca v open space svoje temné stránky, pravdou je, že ste viac než inokedy uprostred diania. Spravte si z toho výhodu, pretože môžete oveľa ľahšie nadviazať priateľstvá a získať kontakty, zistiť, čo sa deje vo vašej firme a tiež odpozorovať, akým spôsobom pracujú úspešní ľudia a inšpirovať sa.