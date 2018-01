Zlaté glóbusy sa zahalili do čiernej. Takto to počas galavečera vyzeralo

Herci a herečky vyjadrili solidaritu obetiam sexuálneho obťažovania.

8. jan 2018 o 10:45 Michaela Žureková

Takmer všetci do jedného prišli v čiernej ako na pohreb a hoci to nebolo pripravené, držali sa neoficiálneho scenára - zachovať tón vážnosti ako výzorom, tak aj neoficiálnou témou večera - protestom proti sexuálnemu obťažovaniu.

Zlaté glóbusy sa obyčajne nesú v uvoľnenom duchu plnom vtipkovania, tento rok však dostal moderátor Seth Meyers neľahkú úlohu, a to udržať tón humoru na únosnej miere, ktorá by neurazila prítomné obete.

Viaceré herečky už pred galavečerom avizovali, že oblečením tmavých farieb chcú vyjadriť solidaritu s kolegyňami, ktoré sa stali obeťami nielen Harveyho Weinsteina, ale aj ďalších viac či menej známych mien. Pridala sa k nim aj väčšina prítomných mužov.

Napríklad herečka Holly Hunterová spoločnú iniciatívu vyjadrila slovami: "Myslím si, že existuje sila, ktorú ľudia môžu dosiahnuť iba tým, že budú lietať vo formácii, že budú spolu a budú konať jednotne."

75. ročník Golden Globes Awards sa tak niesol v atmosfére, ktorá udávala tón už ostatnú jeseň a zrejme sa jej nevyhnú ani ďalšie udeľovania cien, ktorých sú Glóbusy iba predzvesťou.

Už nikdy Me, too

Pódium počas galavečera ovládli svojimi ďakovnými prednesmi ženské herečky. Ocenenia si odniesli napríklad Nicole Kidmanová, ktorá zvíťazila v kategórii najlepšia herečka v minisérii alebo TV filme, Elizabeth Mossová za úlohu v dramatickom seriáli Služobníčkin príbeh, ktorý sa stal aj najlepším dramatickým príbehom, či režisérska debutantka Greta Gerwigová za film Lady Bird.

Moderátorka, herečka a producentka Oprah Winfreyová, dostala Cenu Cecila B. DeMilla, ktorú udeľujú za celoživotný prínos v oblasti filmu. Jej následný prejav patril jednoznačne k pamätným vrcholom večera, ktorý nenechal chladným nikoho z prítomných. Okrem iného z jej úst zaznelo:



"Chcem, aby všetky dievčatá, ktoré sa tu a teraz dívajú, vedeli, že prichádza nový deň. A keď konečne príde, bude to preto, že mnoho úžasných žien, z ktorých viaceré sú dnes tu priamo v miestnosti, a niekoľko fenomenálnych mužov bojujú za to, aby nás priviedli do sveta, v ktorom už nikto nebude znova musieť povedať ‘Me too‘."

Pripomenula tak úlohu, ktorú má Hollywood pred sebou.