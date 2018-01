Filmové lahôdky pre ženy: Tieto filmy si nenechajte ujsť v roku 2018

Úsilie zabralo, v kinách uvidíme tento rok viac žien v hlavných a významných úlohách.

6. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Proud Mary

Pre herečku Taraji P. Hensonovú známu z filmov Hidden Figures či Karate Kid predstavuje úloha nájomnej vrahyne v novom filme Proud Mary veľký životný úspech.

Zahrá si v nej hlavnú hrdinku, ktorá k životu pristupuje neľútostne. No keď spozná mladého chlapca, objaví v sebe materský cit, o ktorého existencii ani netušila.

A všetko sa pre ňu zmení. Film však nie je výnimočný len pre herečku, ale aj pre filmový priemysel. Ešte stále je výnimočnosťou, keď sa Afroameričan objaví vo filme ako hlavný hrdina.

V prípade Taraji sa k tomu pridáva aj fakt, že je žena. Aj preto je dobré venovať tomuto dielu náležitú pozornosť. Svetová premiéra je naplánovaná na polovicu januára 2018.

video //www.youtube.com/embed/kQ1Zcv54USA

Annihilation

Byť inteligentný v súčasnosti znamená byť sexy. Múdrosť sa, našťastie, dnes už považuje za jeden z faktorov príležitosti.

Vo filme Annihilation, ktorý má v kinách premiéru v druhej polovici februára, to demonštruje Natalie Portmanová.

Žena prestáva byť sexuálnym objektom. Stáva sa dominantnou postavou ako biologička, ktorá vedie tím ďalších žien do neznámeho nadprirodzeného ekosystému a čelí jeho nebezpečenstvám aj príťažlivosti.

Po boku Portmanovej si zahrajú Jennifer Jason Leighová, Gina Rodriguezová, Tuna Novotny a Tessa Thompsonová.

video //www.youtube.com/embed/89OP78l9oF0

Červená volavka

Jedna z najžiadanejších herečiek Jennifer Lawrencová opäť očarí divákov v akčnom filme Červená volavka. Tentoraz však nebude len roztomilá, drzá či vtipná.

V hlavnej úlohe stvárňuje ruskú balerínu, ktorá je trénovaná na to, aby neľútostne zabíjala. Je sexy, zvodná, tajomná a elegantná. V kinách ju v tejto nevšednej hereckej polohe uvidíte v marci 2018.

video //www.youtube.com/embed/uWyKkG9923c

V pasci času

Magický. Asi tak by sme opísali film, v ktorom sa objaví trojica nekorunovaných kráľovien súčasného filmového sveta – Reese Witherspoonová, Mindy Kailingová a Oprah Winfreyová.

Po ich boku sa predstaví aj mladá a talentovaná Storm Reidová v úlohe zvedavého mladého dievčaťa so záľubou vo vede a otázke časopriestoru.

Režisérskej stoličky sa zhostila Ava DuVernayová, ktorá sa tak stala prvou afroamerickou režisérkou „šéfujúcou“ veľkofilmu s rozpočtom viac ako 100 miliónov dolárov.

video //www.youtube.com/embed/kZ3bYBPlR2g

Tomb Rider

Zabudnite na Angelinu Jolieovú. Novou Larou Croft je odteraz Alicia Vikander. Lara má vo filme 21 rokov a pracuje a cyklokuriér v Londýne.

Odmieta prevziať obchodné impérium po svojom otcovi, ktorý zmizol pred siedmimi rokmi, no po čase sa začne zaujímať o tajomstvá, ktoré jeho život ukrýval ako aj o jeho záhadné zmiznutie.

Na ceste za hľadaním odpovedí prežíva dobrodružstvo a ako správna ženská superhrdinka je vyzbrojená dôvtipom, silou, tvrdohlavosťou a sebadôverou. Filmová premiéra je naplánovaná na 16. marca 2018.

video //www.youtube.com/embed/2w5VZmos5I4

Ocean's 8

Verejnosťou netrpezlivo očakávaný film je zbierkou hviezdnych ženských tvárí. Sandra Bullocková, Anne Hathawayová, Sarah Paulsonová, Cate Blanchettová, Helena Bonham Carterová, Rihanna, Mindy Kailingová či Dakota Fanningová, to všetko sú herečky, ktoré si v novom filme zahrajú.

Ide o remake, ktorý sa nápadne podobá na známych Dannyho parťákov, kde si zahrali herci ako George Clooney, Brad Pitt či Matt Damon. Táto verzia je však doslova ženskejšia.

Herečky sa vo svojich úlohách predstavia ako poriadne čísla so zmyslom pre humor. Pri danom hereckom obsadení však obsah ani nie je dôležitý. Tak či onak to bude príjemný zážitok.

video //www.youtube.com/embed/MFWF9dU5Zc0

Barbie

Koho by ste si predstavili ako živú Barbie vo filmovom spracovaní? Možno to bude pre niekoho prekvapením, ale v lete uvidíte na plátnach kín ikonickú postavu zo sveta hračiek stvárnenú herečkou Anne Hathawayovou.

Pôvodne ňou mala byť Amy Schumerová, no z časových dôvodov sa úlohy musela vzdať a tak ju Anne Hathawayová nahradila. Filmová Barbie bude vo svojom fiktívnom svete kritizovaná za to, že je až príliš dokonalá. No ako sa bude jej príbeh vyvíjať ďalej, to uvidíme až o pár mesiacov.

(zdroj: SITA)

Zrodila sa hviezda

Príbeh talentovanej a krásnej ženy, nádejnej speváckej hviezdy a zhýralého hudobníka, ktorého hviezda upadá, sme mohli vidieť v niekoľkých prevedeniach.

V roku 1954 si ženu, ktorá ohúrila hlasom, zahrala Juda Garlandová, neskôr v roku 1976 to bola Barbra Streisandová po boku Krisa Kristoffersena. V remaku týchto filmov si zahrajú v hlavnej úlohe Lady Gaga, ktorá stvárni speváčku Ally a Bradley Cooper ako country spevák Jackson Maine.

Vo filme nebudú chýbať láska, dráma, ale určite ani skvelé hudobné čísla. Film by mali kiná premietať začiatkom októbra 2018.