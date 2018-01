Znova na lyže: Ako pripraviť telo na staro-novú záťaž

Rady pre začiatočníkov

1. Nájdite si správny kopec

Ak s lyžovaním nemáte skúsenosti, nepúšťajte sa hneď strmým kopcom. Začínajte na tzv. „somárskych lúčkach“ od základov. Nebolo by dobré, ak by vás od tohto športu hneď na začiatku odradilo zranenie.

2. Oblečenie najprv hľadajte v skrini, potom v obchode

Ak sa s lyžovaním ešte len chystáte zoznamovať a nie ste si istí, či to bude dlhodobá známosť alebo len chvíľkové očarenie, nie je nutné, aby ste si nakúpili celú lyžiarsku výbavu. Pozrite sa najprv, či sa u vás doma neskrýva všetko potrebné na lyžovačku. Základom je vrstvenie.

Počasie je nevyspytateľné, preto by celok mal byť najmä hrejivý a vodotesný. No môže sa aj vyjasniť a vtedy sa môžete zbaviť niektorej z vrstiev, aby ste sa zbytočne nespotili. Na lyže sa postavte v termobielizni, tričku, svetri, čiapke, rukaviciach, lyžiarskych nohaviciach a bunde, ktoré vás udržia v teple a suchu v prípade pádov.

3. Lyže aj lyžiarky si požičajte

Je to to najlepšie riešenie, ak ešte nie je isté, či lyžovanie bude pre vás to pravé „orechové“. Lyže aj lyžiarky si môžete zapožičať, prípadne kúpiť v bazári. Množstvo stredísk má dnes k dispozícií lyžiarske potreby a prenajíma ich priamo na svahoch.

4. Nechajte sa poučiť

Lyžiarski začiatočníci si často nechávajú poradiť od svojich známych, rodičov a priateľov. Ak to s lyžovaním myslíte vážne, môžete sa obrátiť na odborníka. Podá vám presné informácie, ako na to, ale aj ako sa na svahu nezraniť či to, aké vybavenie je pre vás ideálne. Lyžiarske školy ponúkajú kurzy pre dospelých, no špecializujú sa aj na deti.

5. Bezpečnosť je prvoradá

Pri učení postupujte pomaly a plynulo. Nesnažte sa vedieť veľa a hneď. Dôležité je, aby ste si neublížili. Ak ste si zaplatili inštruktora či celý kurz, pozorne ho počúvajte. Ak vám dochádzajú sily, radšej si oddýchnite.