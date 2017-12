Patti Smithová: Krstná mama punku oslavuje 71 rokov

Hudobníčka si nikdy nepotrpela na vzhľad, stavila na talent a to zafungovalo.

30. dec 2017 o 6:00 Martina Štérová

Patti Smithová kašle na to, ako vyzerajú jej vlasy alebo či je jej oblečenie príliš maskulínne. Vie, že si úctu získala svojou hudbou. Odjakživa bola iná.

Meno v hudobnom priemysle si urobila v sedemdesiatych rokoch, keď v New Yorku začínala ako interpretka a poetka zároveň. Jej hudba totiž nebola len o prázdnych slovách.

Patti ňou chcela vyjadriť dôležité myšlienky. Nebála sa konfrontácie, bola excentrická a je taká dodnes. V tej dobe sa niečo také však nenosilo. Veľakrát si vypočula na pódiu pokriky z obecenstva, ktoré ju posielali „späť do kuchyne“. „Niekedy sa mi podarilo povedať niečo inteligentné, inokedy som len nadávala,“ povedala pre The Guardian.

Odjakživa odmietala stotožniť sa s predstavou väčšiny o tom, ako by mala vyzerať a správať sa v určitom veku.

Hviezdou náhodou

Narodila sa v Chicagu 30. decembra 1946 ako jedno zo štyroch detí. Trpela často chorobami, najmä šarlachom. Ten ju na dlhú chvíľu pripútal k posteli a tak mladá Patti trávila čas tým, že čítala knihy, počúvala hudbu a nechala sa unášať vlastnou fantáziou.

Prečítajte si tiež: Frida Kahlo: K nešťastiu v živote mala svojský prístup, dávala ho na plátno

Bob Dylan a Jim Morrison sa stali jej idolmi. Odišla do New Yorku s pár kúskami oblečenia, ceruzkami na kreslenie a knihou poézie.

Postupne sa osmelila a začala spievať. Dala sa dokopy s gitaristom Lennym Kayeom a Richardom Sohlom, ktorý hral na klávesy. Tak vznikla ich kapela Patti Smith Group a prvý singel Piss Factory.

V roku 1975 sa jej podarilo vydať prvý album Horses a vďaka svojej poetickej hudby sa zaradila k veľkým menám ako Blondie či Ramones, s ktorými formovala newyorskú punkrockovú scénu.

Album predstavoval obrovský úspech a bol kritikmi veľmi chválený. S Brucom Springsteenom o pár rokov neskôr napísala pieseň Because The Night, ktorá hráva v rádiách dodnes a ktorá ju preslávila vo svete.

(zdroj: SITA)

Rany osudu

Po roku 1979 a štyroch vydaných albumoch sa však stiahla do úzadia. Niektorí vraveli, že dôvodom je jej žiarlivý muž Fred „Sonic“ Smith, iní zas, že trpela závislosťou na drogách. Tak či onak, ťažké časy ju ešte len čakali.

V roku 1988 vydala ďalší album Dream Of Life, no o rok neskôr zomrel Robert Mapplethorpe, fotograf, s ktorým kedysi žila a ktorý fotil aj jej kapelu.

Ich vzťah vak v minulosti skončil, keď Mapplethorpe zistil, že je homosexuál. V roku 1994 zas zomrel jej manžel Fred, s ktorým má syna. Patti sa však ani nestihla spamätať a jej brat, ktorý bol zároveň aj jej manažérom, zomrel na mozgovú príhodu.

Musela svoj život začať budovať odznova a znova sa zrodiť. Hudobníčka a skladateľka stále písala piesne a vďaka tomu vydala ďalších šesť albumov a preslávila sa aj svojim androgýnnym štýlom obliekania a nikdy nezmeneným účesom, rozpustenými vlasmi s naznačenou ofinou.

(zdroj: SITA)

Uznaná všade

Dodnes píše poéziu a je známa aj svojim postojom voči vojnám a aktivizmom. Pravidelne sa zúčastňuje protestov a na vyjadrenie svojich myšlienok využíva aj hudbu.

V roku 2005 získala od francúzskeho ministra kultúry ocenenie Commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres. V roku 2007 zas bola uvedená do Rockenrollovej siene slávy. Uvedenie prijala so slovami, že jej tento úspech pred rokmi predpovedal jej zosnulý manžel.

Ako autorka básní a piesní si uvedomuje strasti života, no ostáva optimistická. V roku 2012 ikona vo svojom prejave pred mladými ľuďmi hovorila o tom, čo je v živote dôležité:

„Vytvorila som piesne, pri ktorých sa mi zdalo, že ich takmer nikto nepočúva. Napísala som knihu, ktorú si možno prečítalo len 50 ľudí. Ale robíme veci ďalej, ak cítime, že musíme, pretože je to naša úloha. Musíte hlavne vedieť, čo chcete a nasledovať ten hlas. A pochopiť, že to bude naozaj ťažké.

Pretože život je zložitý. Prídete o ľudí, ktorých ľúbite, zažijete zlomené srdce, občas ochoriete, inokedy zažijete naozaj nepríjemnú bolesť zubov. No na druhej strane, zažijete aj množstvo krásnych skúseností. Niekedy to bude možno len obloha. Inokedy kus práce, ktorú ste vykonali a pri ktorej ste sa cítili skvele.

Alebo nájdete človeka, ktorého budete ľúbiť, budete mať deti. V živote je veľa nádherných vecí.Takže, keď trpíte, je to súčasť balenia. Vždy hovorím, že treba ostať silný, baviť sa, ale čestne zostať zdravý, pretože je pred nami ešte veľa výziev a byť šťastný.“