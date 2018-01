Ako sa správať na plese? Tu je všetko, čo potrebujete vedieť

Plesová sezóna sa blíži, zopakujme si preto základné pravidlá etikety.

2. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Čas sa kráti a slovenská plesová sezóna sa čoskoro začne. Po novom roku sa vrece s plesovými udalosťami, bálmi a večierkami priam roztrhne a takéto výnimočné podujatia si žiadajú určité pravidlá a bontón, ktoré platia pre všetkých hostí rovnako.

Viete, čo si môžete dovoliť v móde či správaní a čo už je „cez čiaru“?

Šaty

Výrazne tóny budú tohtoročným hitom číslo jeden. V prípade farebných trendov dámy nič nepokazia čiernou klasikou alebo krvavou červenou, nosia sa aj výraznejšie flitre a viac lesku.

Módni návrhári tiež pripomínajú, že do módy sa opäť dostávajú luxusné bálové šaty s mohutnými sukňami a najmä srdiečkový výstrih. Pravdou však je, že všetky trendy vám nebudú nič platné, ak sa vám nebudú hodiť k pleti či postave. Vo výbere šiat preto myslite najmä na svoje možnosti a na to, v čom sa budete cítiť pohodlne.

Aby sa potom nestalo, že sa počas večere budete škrabať a tanec vám bude znepríjemňovať príliš vypasovaný strih. Šaty na ples by mali byť dostatočne dlhé, aby zakrývali členky, niektoré dámy volia sukne, ktoré sa tiahnu aj po zemi.

Aj keď to môže pôsobiť efektne, pre tanec je to skôr nepraktická voľba. Výstrihy by v rámci slušnosti nemali byť príliš vulgárne na dekolte rovnako ako na chrbte či rázporok na sukni. Decentnosť pristane každej žene.

Doplnky

Ako je už známe, šperky vyzdvihujú krásu ženy. Treba ich však prispôsobiť vizáži. Pravdou je, že na takú veľkú príležitosť, akou je ples, sa doplnky určite hodia.

Myslite však na to, že ak sú vaše šaty príliš vyzdobené, ďalšie dekorácie môžu celej vizáži zbytočne uškodiť. Nie je preto žiadnou hanbou, ak žena zvolí nápadné šaty, ku ktorým si nedá ani náušnice, či náhrdelník.

Ak je vaša róba naopak jednoduchá, myslite na to, že doplnky sú to, čo môže vášmu výzoru dodať šmrnc. Pri výbere však dbajte na to, aby nevyzerali lacno.

Perly, štras, či kamienky sú v poriadku, absolútnym tabu by však mali byť denné doplnky ako hodinky, či kruhové náušnice.

Správanie podľa pravidiel: Čo áno Konverzujte. Nielen so známymi, ale aj s cudzími ľuďmi. Snažte sa vyberať neutrálne témy. Politické a ideologické názory by mali byť tabu.

Na plese sa obvykle tancujú spoločenské tance. Nemusíte byť v nich dobrí, ale základné kroky by ste sa určite mali naučiť.

Povinnosťou muža je podržať dáme kabát a odsunúť jej stoličku.

Muž by mal byť ten, kto prinesie partnerke jedlo a nápoje. Čo nie Neslušné je nechať partnerku osamote, či tancovať s inou, pokiaľ vlastná partnerka sedí.

Na plesy by ste nemali meškať, najmä kvôli tomu, že na začiatku zvykne bývať slávnostné otvorenie plesu a kultúrny program, po ktorom sa hneď podáva jedlo a hostia sú už dávno usadení.

Dajte si pozor, aby ste nevypili nadmerné množstvo alkoholických nápojov. Nie je nič horšie, ako opití na parkete, prípadne pod stolom.

Dáma si nikdy sama nenalieva alkohol.

Ak vám jedlo padne pod stôl, nikdy ho nedvíhajte. Radšej zavolajte servírku, ktorá to uprace.

Žuvačky radšej nechajte v kabelke.

Na ples ste sa prišli zabaviť, nie riešiť pracovné záležitosti. Mobil si hneď pred vstupom vypnite.

Ak žena odmietne tanečníka, potom už nemôže tancovať s niekým iným, než so svojím partnerom. Zdôvodnenie, že tancuje iba so svojím partnerom musí potom aj celý večer dodržať, inak by potenciálneho tanečníka urazila. Zdroj: Odborník na etiketu: Ples je plný nástrah!

Mejkap

Vizáž by mala byť prispôsobená vážnosti udalosti akou je ples. Ak ste sa doteraz báli použiť tmavšie a výrazné tiene, práve teraz je na ne príležitosť.

Na to, aby váš mejkap vydržal aj pár hodín zábavy a tanca, použite púder, ktorý majte po ruke v kabelke. Do kabelky si nezabudnite prihodiť aj trvácny rúž.

Pri jeho výbere vsaďte na kvalitu, aby ste nemuseli každú chvíľu odbiehať na toaletu.

(zdroj: Fotolia)

Účes

Keď sa žena chystá na ples, mala by si jednoznačne vyhradiť čas aj na svoje vlasy. Najviac odporúčanými účesmi sú tie pevné, pri ktorých majú ženy vypnuté vlasy.

Ak sú totiž upravené správne, vydržia vám po celý večer v rovnakom tvare. Horšie je to už s rozpustenými vlasmi.

V tomto prípade si môžete pomôcť silným lakom na vlasy a najmä ozdobami. Neutíchajúcim trendom sú stále čelenky, ktoré zakryjú aj časť tváre. Zabudnite však na klobúk. Tento doplnok na ples nepatrí.

Topánky

Ak máte staroružové šaty, či róbu výraznej farby, nemusíte k nim stoj čo stoj zladiť čiernu kabelku s čiernymi lodičkami. Tieto časy obliekania sú už za nami a vy môžete byť omnoho odvážnejšie.

Okrem lodičiek sú dnes už na plese povolené aj sandále. Pri výbere obuvy však nezabudnite myslieť aj na praktickosť.

Namiesto nadmerne vysokých podpätkov preto zvoľte radšej tie miernejšie, v ktorých nezvládnete len prísť k stolu a presedieť celý večer, ale aj tancovať a uvoľniť sa.

Detaily

Z maličkostí sa môže stať významné plus, ale aj veľké mínus. Je na škodu, ak sa žena venuje svojej vizáži niekoľko hodín a následne to na záver celé pokazí.

Môže sa tak stať napríklad výberom nevhodného kabáta. Dámy by mali byť elegantné už pri príchode na ples. Napriek tomu, že je vonku zima a vám by bolo určite príjemnejšie v teplej vetrovke, zvoľte radšej elegantný kabát a zaplaťte si odvoz.

Pozor dávajte aj na kabelku. Tá by mala byť miniatúrnej veľkosti, do ktorej sa zmestia len nevyhnutnosti, ako je rúž, púdrenka, mobil či vreckovky.