Emma Drobná: Keď píšem po slovensky, znie to ako klišé

Speváčka nedávno vydala nový album, jej single kraľujú v hitparádach a prezradila nám, čo ju čaká v novom roku.

2. jan 2018 o 6:00 Martina Štérová

Ako by ste opísali obdobie, v ktorom sa teraz nachádzate?

V posledných týždňoch a mesiacoch sa cítim naozaj super. Aktuálne obdobie je síce dosť nabité, ale december je podobný takmer u každého. Absolvovala som veľa vystúpení na vianočných trhoch, v kluboch a večierkoch. Ale som rada, teším sa, keď mám čo robiť.

Nedávno ste vydali aj nový album You Should Know, bude nasledovať aj turné?

Určite áno, ale až budúci rok. V januári začneme s plánovaním, zatiaľ sme na to nemali čas, pretože sme boli zamestnaní produkciou samotného albumu, šou Let´s Dance a podobne. Takže musíme dať hlavy dokopy a viac sa o tom porozprávať. A tiež plánujeme tvoriť aj nové piesne na druhý album, ale tomu ešte dávame čas.

V šoubiznise ste v podstate nováčik. Ako ste si ho predstavovali a aký máte z neho pocit?

Stále ešte neviem, aký skutočne je. A predtým, ako som sa doň dostala, nepremýšľala som nad tým, aký bude. Pravdupovediac ho veľmi nevnímam. Je ťažké ho opísať ako nejaký priestor, v ktorom sa človek nachádza. Takže si ho v takomto zmysle ani neuvedomujem. Mám z neho stále skôr zmiešané pocity.

(zdroj: Petra Bošanská)

K šoubiznisu však patrí aj pozornosť médií. Ako to zvládate?

Je to divné, najmä, keď človek nie je zvyknutý a keď ich pozornosť rýchlo rastie, je to šok. Nedá sa na to pripraviť a podľa mňa ani zvyknúť. Ale jedna vec sú médiá a druhá verejnosť. Aj tá si vás zrazu všíma oveľa viac a mnohí si myslia, že vedia lepšie, čo je vhodné či správne pre interpreta alebo inú známu osobu. Vie ma zaraziť, keď si ľudia myslia, že majú právo hovoriť a radiť človeku, čo má robiť, aj keď ho skutočne nepoznajú.

Samozrejme, že to robiť môžu, dnes to už sociálne siete ľahko umožnia. No nerozumiem tomu a príde mi to z ich strany veľmi odvážne. Ja by som asi nikdy neuvažovala nad tým, niekomu písať a najmä nie v negatívnom zmysle. Mám pocit, že zmyslom týchto správ a komentárov je často len potreba ublížiť. Ako keby si niektorí ľudia povedali, že chcú mať lepší deň, tak ho pokazia niekomu inému.

A už vám takíto ľudia niekedy pokazili deň?

Dnes sa nad tým skôr len zasmejem. Nedávno som si prečítala komentár, kde mi nejaký pán zvláštneho vzhľadu po štyridsiatke radil, aby som si našla iného stylistu, lebo sa vraj veľmi zle obliekam. Tak si od neho asi budem musieť vypýtať presnejší popis toho, ako si predstavuje moje oblečenie (smiech). Tieto negatívne poznámky síce stále držím v hlave, ale snažím sa pripúšťať si ich menej. Kedysi ma niektoré komentáre naozaj zamrzeli, rovnako ako titulka v novinách, kde o mne písali, že som drzá, nepríjemná či arogantná.

Na to sa mi ťažko zabúda, lebo šlo o prvé verejné negatívne vyjadrenie na moju osobu. No vyplakala som sa a potom mi už bolo lepšie. Je mi jasné, že niektoré médiá si aj tak napíšu, čo chcú, ak potrebujú šokujúcu informáciu. Rovnako je to aj na sociálnych sieťach. Občas ma vyčerpávajú. S fanúšikmi som kedysi komunikovala viac, ale už som poľavila. Mám niekedy pocit, že do hudby, rozhovorov a podujatí dám strašne veľa energie a chcem si niečo nechať aj pre seba.

Ako a kedy ste zistili, že vás spev baví?

Nikdy som to nezisťovala. Spievať som začala prirodzene odmalička. No veľmi som sa celý život hanbila. Sestra vystupovala verejne a chodila na hodiny spevu. Ja som to vydržala len mesiac, lebo mi vadilo, že učiteľka strká ruky a prsty do úst, aby vás naučila ich správne otvárať a odrádzali ma podobné metódy a techniky.

Mala som vtedy asi deväť rokov. Potom som spievala len s kamarátmi, pri ohni alebo v niekoho skúšobni, aj to som sa však musela postupne uvoľňovať. No chcela som to a snažila som sa spievať čoraz viac.

(zdroj: Petra Bošanská)

Vedeli ste, že sa spevom budete raz aj živiť?

Dúfala som. Nikdy ma nenadchýnala predstava, že by som mala sedieť v nejakej kancelárii.

Viete si predstaviť, že by ste sa venovali aj niečomu inému?

Keď som študovala v Dánsku, priťahovala ma myšlienka práce v módnom dizajne. Ale v súčasnosti už ani neviem použiť šijací stroj, zanevrela som na to. Tak robím aspoň stylistku sama sebe.

Keď tvoríte a píšete piesne, ako to vyzerá? Čo vás inšpiruje?