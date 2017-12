Miriam Kalisová: Bola som šťastná, aj keď som bola sama

S moderátorkou, foodblogerkou a matkou sme sa bavili o rozvode, Vianociach, materstve aj o tom, prečo sa chce stať dulou.

24. dec 2017 o 6:00 Martina Štérová

Ako u vás doma vyzerajú vianočné prípravy?

Vianočný stromček už máme postavený od konca novembra. Lebo hneď, ako Mia zbadá v obchodných centrách vyzdobené stromčeky, pýta sa, prečo ich nemáme doma aj my. A máme ho potom až do apríla, pomaly do veľkonočných sviatkov. Je mi to už niekedy aj trápne (smiech). No mám rada vianočnú atmosféru, preto ju udržiavame čo najdlhšie.

Predpokladám, že Vianoce boli iné predtým, ako ste sa stali mamou.

Kedysi som vianočný strom doma ani nezdobila, lebo som nestíhala. Inokedy ma vianočná atmosféra chytila už v októbri, vyzdobila som si celý byt, púšťala koledy, no potom prišli Vianoce a nálada bola preč. Vianočné prípravy nechávam zväčša na prirodzený vývoj udalostí a mojej nálady. Ako sa cítim, tak vyzerajú aj prípravy. A každé Vianoce cestujeme k rodičom. Rodina by mala byť v týchto dňoch spolu.

Jednou z vašich aktivít je aj blog o varení. Odráža sa to vo vašej kuchyni aj na Vianoce?

Napečieme vždy len tie najobľúbenejšie druhy, s množstvom to nepreháňame. Miuška miluje linecké koláčiky. Mám na to skvelý recept. Trik je v tom, že časť múky nahrádzam mandľovou múkou a vďaka tomu sa v ústach rozplývajú a skvele chutia. Samozrejmosťou sú špaldové medovníčky.

Ale nikdy to nie je o tom, že musím urobiť dvadsať druhov koláčov, lebo inak nie som dobrá gazdiná. Čaro je v spoločných prípravách. S dcérou cesto vaľkáme, vykrajujeme, dávame piecť a tešíme sa zo spoločnej práce. Nechcem sa zodrať, pretože sú Vianoce. Myslím si, že každá žena by si mala počas sviatkov trochu vydýchnuť. Moja mama je však opak. Ona potrebuje napiecť veľa druhov, no pri pečení oddychuje a baví ju to.

(zdroj: Petra Bošanská)

Ako ste sa k pečeniu a blogovaniu o varení dostali?

Odmalička k tomu mám blízko. Hlavne kvôli mojej mame, ktorá pohyb v kuchyni miluje. V dňoch, keď nešla do práce, dokázala uvariť teplé jedlo ráno, na obed aj na večeru. A pomedzi to pripravovala rôzne desiate a olovranty. Ja som s ňou vyrastala v kuchyni a stále som čakala, kedy už budem môcť niečo naozaj uvariť.

Zo začiatku som bola vždy skôr pomocníčkou, ktorá niečo len pomieša alebo ošúpe zemiaky. No bolo fajn, že v momente, keď som sa osamostatnila, dokázala som sa o seba postarať. Veľakrát sa mi však stane, že jej musím zavolať, aby mi poradila s ingredienciami či postupmi.

Poďakovanie: Za poskytnutie priestorov na fotenie ďakujeme novootvorenému kuchynskému štúdiu Oresi na Hodžovom námestí v Bratislave.

Je na vašej dcére vidieť, že by chcela aj ona prebrať žezlo kuchárky?

Rada varí, ale ešte je malá, dlho nevydrží a odbieha. No miluje segedínsky guláš a ten si stále „varí“ vo svojej detskej hračkárskej kuchynke.

Varenie a pečenie sú dve rôzne aktivity. Ktorú preferujete?

Mám rada oboje, ale viac varím. No je to tým, že keď má človek dieťa, nemôže si povedať, že nebude variť. Dcére varím teplé jedlo každý deň. Najmä keď bola menšia, dala som si záležať na tom, aby mala kvalitnú stravu, a keďže nechodila ani do škôlky, varila som o to viac. Aktuálne mám obdobie, keď už viac experimentujem s chuťami a viem, čo jej chutí najviac.

(zdroj: Petra Bošanská)

Na čom momentálne pracujete?

Momentálne pripravujem všetko na pokračovanie knihy Nie som žiadna bábovka. Ide o približne ročný proces, tak verím, že do budúcich Vianoc bude všetko hotové. Zatiaľ vymýšľam koncept, druhy receptov. Prvá kniha bola venovaná menším deťom do troch rokov, druhá bude iná. No tiež je prispôsobená môjmu životu.

Bude určená mamám ako ja, ktoré pracujú, idú po dieťa do škôlky alebo školy a chcú doma navariť rýchlo a chutne. No jednu kapitolu chcem venovať tradičným jedlám pre mladé matky. Pamätám sa, že keď som začínala variť, veľmi často som volala mame, aby mi poradila, ako sa robí guláš, segedín, zajac na smotane a mnoho iných absolútne tradičných jedál, ktoré naše mamy poznajú naspamäť, no my ich ešte stále nemáme natoľko osvojené.

A okrem toho tieto jedlá deti milujú. Nie sú to síce kreatívne nápady, ale každá mama ich chce poznať a uvariť. No dávam si na prípravy ešte čas, keďže chcem v prvom rade ukončiť štúdium duly.

Tieto Vianoce sú prvé po vašom rozvode s Martinom Šmahelom. Ako vyzerá starostlivosť o dcéru počas sviatkov?

Dohoda je, že na Vianoce si ju striedame. Teraz je Mia so mnou, Silvester bude tráviť s otcom a budúci rok si to vymeníme.

Váš rozvod bol v médiách tento rok dlho prepieraný. Ako ste ho prežívali a v akom vzťahu ste s bývalým manželom v súčasnosti?