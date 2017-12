Čo s deťmi cez prázdniny? Zabavte ich týmito originálnymi tipmi

Spravte deťom program, na ktorý budú spomínať, nie je to také ťažké.

29. dec 2017 o 6:00 Martina Štérová

Tak ako potrebujeme my dospelí oddych od práce, potrebujú aj deti vydýchnuť si od školských povinností. To však neznamená, že sa zabudnú učiť. No dá sa to aj zábavným spôsobom.

Pripravili sme pre vás niekoľko tipov, ako deťom nachystať nezabudnuteľný zimný program a zároveň rozvíjať ich vedomosti a schopnosti.

Program je na rodičoch

Voľný čas je dôležitý pre každého z nás, samozrejme, aj pre deti. Je to čas, keď môžeme zabudnúť na povinnosti, pravidlá a môžeme sa realizovať podľa vlastných záujmov.

Zároveň oddychujeme a regenerujeme telo i myseľ. Dôležité je však dbať na správne využitie voľného času.

„Je dobré, ak rodičia vedia efektívne, zmysluplne a zábavne zorganizovať prázdninový čas svojho dieťaťa. Akékoľvek činnosti, ktoré má dieťa rado, tvorivé aktivity, šport a podobne sú vždy obohatením a prispievajú aj k rozvoju jeho zručností," radí psychologička Eva Smiková z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Spoločné pečenie a varenie

Máte deti dostatočne veľké na to, aby vám mohli pomôcť v kuchyni? Urobte si z každodenných povinností či varenia a pečenia spoločnú zábavnú aktivitu.

Nechajte deti vykrajovať sviatočné alebo iné pečivo, zdobiť ho snehom z bielkov alebo krájať ovocie a zeleninu do šalátov. Pomôcť vám môžu aj pri miešaní či šľahaní.

Ak niečo pokazia, ukážte im správny postup namiesto karhania.

Rozdelenie úloh medzi rodinnými príslušníkmi zabaví, zamestná a poskytne viac priestoru na oddych tým, ktorí majú za bežných okolností všetok zhon na pleciach.

Hry v prírode

Ak sa podarí a počas prázdnin nasneží, máte ideálne podmienky na to tráviť voľné dni na čerstvom vzduchu. S deťmi si môžete postaviť snehuliaka a urobiť súťaž o najoriginálnejší výtvor alebo si postavte iglu.

Môžete však vytvoriť aj niečo skutočne užitočné. Napríklad búdku pre vtáčiky, ktorú potom spoločne zavesíte na strom v lese a naplníte ju krmivom.

Nemusíte ju postaviť z dreva. Použite vydlabanú šupku z pomaranča, ktorá bude slúžiť ako miska na krmivo. Alebo na malé kúsky jutového špagátika navlečte oriešky, keksíky či sušené ovocie a vyzdobte zopár stromov v prírode. Táto prírodná dekorácia priamo v lese bude slúžiť ako pochúťka pre vtáky a zároveň ako efektná ozdoba.

Na aktivity v prírode už tradične spoľahlivo poslúžia sánky. Ak ich doma nemáte, použite nafukovačky z letnej dovolenky. Z guľovačky môžete spraviť tréning presnej „mušky“ a vyrobiť si terč, do ktorého budete triafať a súťažiť.

Jedného člena rodiny určite ako rozhodcu. V lese môže jeden z rodičov alebo niektoré zo starších detí prevziať úlohu „sprievodcu“ a zahrať sa na vedúceho kurzu lesníctva.

Zoberte si do lesa na prechádzku encyklopédiu a hľadajte známe stromy, niečo si o nich povedzte alebo si vymyslite príbehy. Najmenší takúto kreatívu určite ocenia.

Honba za vedomosťami

Ak počasie nepraje pobytu vonku, zabaviť sa dá aj doma. Ideálne je, keď sa pri spoločenských hrách zabaví celá rodina. Na trhu dnes nájdete hry zábavné aj edukačné.

Výhodou edukačných hier je, že sa dieťa učí novým veciam, a pritom sa baví, takže si ani neuvedomuje, že by sa jeho myseľ namáhala. Strategické myslenie, rozvíjanie logického myslenia a zároveň ponáranie sa do iných svetov dokáže pobaviť celú rodinu.

„Náučné hry môžu oživiť vedomosti detí z rôznych oblastí alebo im sprostredkovať veľmi veľa nových informácií. Dôležité je, že sa tak deje prostredníctvom hry. Náučné hry sú ideálnym prostriedkom pre tie deti, ktoré majú v škole ťažkosti a je ťažšie ich k učeniu motivovať. Pri hre menej vnímajú svoje zlyhávanie v škole, nie sú natoľko frustrované.

Hra zohráva kľúčovú úlohu v zdravom psychickom vývine detí v predškolskom aj školskom veku. Prostredníctvom hry sa rozvíjajú všetky zmysly, myslenie, fantázia, vnímanie určitých pravidiel, následnosti a v nemalej miere aj trpezlivosť a výmena rolí. Prostredníctvom hry si dieťa cenným spôsobom rozvíja pamäť, sebakontrolu, schopnosť potlačiť nežiaduce impulzy či organizáciu. Tieto funkcie sú kľúčové v úspešnom fungovaní v živote aj v škole,“ vysvetľuje neurovývinová terapeutka Katarína Sipos.

Zábavné hry zas podľa odborníčky dokážu deti uvoľniť. „U detí, ktoré sú pod veľkou psychickou záťažou alebo pod veľkým tlakom v náročnej škole, by som volila skôr tento typ hier, aby mali priestor na uvoľnenie a relaxáciu. Ideálne sú spoločenské hry, kedy rodičia trávia spoločný čas s deťmi. Učia ich pravidlám aj schopnosti prehrávať a zbližujú sa,“ radí odborníčka.